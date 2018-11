Russia-Germania: Putin auspica crescita rapporti commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato russo ha poi sottolineato che gli investitori stranieri hanno lavorato in condizioni di mercato aperto, senza restrizioni sul movimento di capitali e fondi, che, ha rimarcato, creano "condizioni molto favorevoli e favorevoli per l'ulteriore sviluppo delle attività commerciali in Russia". "Se teniamo conto anche del basso livello del debito estero e delle crescenti riserve della Banca centrale, delle riserve in oro e in valuta della Banca centrale e delle riserve del governo, tutto ciò considerato insieme crea una situazione macroeconomica molto stabile”, ha concluso Putin. (Rum)