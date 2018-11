Algeria: ministero Esteri, presenti a tavola rotonda Ginevra tra Marocco e Fronte Polisario come paese confinante

- Il ministero degli Affari esteri algerino ha oggi contraddetto la dichiarazione del rappresentante marocchino all'Onu Omar Hillal, riguardante la risoluzione 2440 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (2018). In un comunicato stampa, il ministero ha dichiarato che l'Algeria prenderà parte alla tavola rotonda in programma per il prossimo dicembre a Ginevra, tra il Marocco e il fronte Polisario, come paese confinante, mentre Omar Hillal aveva detto che l'Algeria avrebbe fatto parte degli attori della crisi presenti all’incontro. "L'Algeria prende atto della risoluzione 2440 (2018), che il Consiglio di sicurezza ha appena adottato, in cui ha, ancora una volta, sancito l'esercizio da parte della popolazione del Sahara occidentale del loro inalienabile diritto all'autodeterminazione come l'unico modo per porre definitivamente fine al conflitto che ha contraddistinto il popolo del Sahara occidentale contro il regno del Marocco per oltre quaranta anni ", si legge nella dichiarazione. A questo proposito, l'Algeria “tiene a precisare che il Consiglio di sicurezza chiede nuovamente a entrambe le parti in conflitto che ha chiaramente identificati, vale a dire il regno del Marocco e il Fronte Polisario di riprendere i negoziati diretti senza precondizioni e in buona fede”, sottolinea il ministero degli Esteri di Algeri, precisando che l'Algeria “prenderà parte a questa tavola rotonda prevista per il 5 e il 6 dicembre, come stato confinante.(Ala)