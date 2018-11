Cina: ministro Ambiente, sceso inquinamento a Pechino, Tianjin e Hebei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concentrazione media di particolato fine (PM2,5) a Pechino, Tianjin e Hebei e nelle aree circostanti è diminuita di circa il 3 per cento di anno in anno. Lo ha reso noto il portavoce del ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente Liu Youbin, secondo cui in condizioni meteorologiche normali è necessario garantire che la qualità dell'aria non si deteriori di anno in anno. Secondo la previsione del centro climatologico nazionale, da dicembre di quest'anno a febbraio del prossimo anno, la temperatura nell'area di Pechino-Tianjin-Hebei sarà superiore alla media storica di 1-2 gradi Celsius e le precipitazioni inferiore del 20 per cento. (Cip)