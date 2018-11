Eur: il 4 Novembre corteo di Forza Nuova

- Dopo le polemiche dello scorso anno, Forza Nuova torna a manifestare il 4 Novembre all'Eur, in occasione del giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Il corteo si svolgerà lungo il tracciato da largo Kamal Ataturk, viale Pasteur, viale dei Primati Sportivi, Quadrato della Concordia, piazzale Luigi Sturzo, viale dell'Astronomia e viale dell'Urbanistica.Il Campidoglio, su richiesta della Questura per esigenze di ordine e sicurezza pubblica connesse allo svolgimento della manifestazione, ha emesso di un provvedimento di traffico per lo sgombero di tutti i veicoli in sosta.(Rer)