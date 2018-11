Russia-Stati Uniti: portavoce ministero Esteri Zakharova, “propaganda Usa” per coprire uscita da Inf

- Gli Stati Uniti stanno conducendo una campagna di propaganda su larga scala contro la Russia, cercando di spostare la responsabilità per i suoi piani di uscire dal dal Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf). E’ quanto affermato oggi ai giornalisti dal portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa “Tass”. "Pur minando il Trattato Inf, gli Stati Uniti stanno conducendo una campagna di propaganda su larga scala, cercando di far credere al mondo che il suo ritiro sia causato dalle violazioni del documento da parte della Russia", ha aggiunto Zakharova. "Un simile approccio è del tutto inappropriato e i tentativi di trasferire la responsabilità in Russia sono assolutamente inaccettabili", ha chiarito il portavoce della diplomazia russa sottolineando che gli Usa non si sarebbero “preoccupati di giustificare” le loro affermazioni. "Queste affermazioni rimangono infondate e sono apertamente provocatorie, vorremmo affermare ancora una volta che il nostro paese ha rispettato rigorosamente il trattato, mentre Washington cerca di coprire le proprie violazioni presentando accuse infondate contro di noi", ha concluso Zakharova rimarcando che la questione sull’Inf non riguarda non solo Mosca e Washington, ma l’intera “comunità internazionale”. (segue) (Rum)