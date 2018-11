Ucraina-Russia: ministro Esteri Klimkin stigmatizza nuove sanzioni russe contro Kiev

- Le nuove sanzioni stabilite dal governo russo contro l'Ucraina sono l'inizio di una "soap opera”. E’ quanto ha affermato il ministro degli Esteri dell'Ucraina Pavlo Klimkin in un messaggio postato sul proprio profilo Facebook in riferimento alle misure di risposta disposte dal governo russo contro Kiev che introducono misure economiche speciali contro 322 cittadini ucraini e 68 società. "Un'analisi molto leggera della cosiddetta lista delle sanzioni della Russia e il momento della sua pubblicazione dimostrano che si tratta dell'inizio di una soap opera per influenzare l'Ucraina prima e dopo le elezioni. Ma, in realtà, non è nemmeno un episodio pilota, è un teaser", ha scritto Klimkin. (segue) (Res)