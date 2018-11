Ucraina-Russia: ministro Esteri Klimkin stigmatizza nuove sanzioni russe contro Kiev (2)

- Le misure economiche speciali in relazione alle persone fisiche e giuridiche dell'Ucraina, comprendono il congelamento di fondi non monetari, registrazioni contabili, proprietà in Russia e il divieto di trasferimento di fondi (prelievo di capitale) al di fuori della Russia. Pertanto, secondo il governo di Mosca, le contromisure "mirano a contrastare le azioni ostili contro i cittadini russi e le persone giuridiche dell'Ucraina e la normalizzazione delle relazioni bilaterali", si legge in una nota di oggi del governo russo. Il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko ha dato effetto alla decisione del Consiglio per la Difesa e sicurezza nazionale dell'Ucraina (Nsdc) sulle sanzioni individuali nei confronti di entità legali e fisiche connesse “all'aggressione russa” in Ucraina. Il decreto è stato firmato il 14 maggio 2018 ed è stato pubblicato sul sito web dell'amministrazione presidenziale il 18 maggio scorso. (Res)