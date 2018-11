Moldova-Bielorussia: presidente Lukashenko auspica nuove opportunità di cooperazione e aumento interscambio commerciale

- La Bielorussia e la Moldova dovrebbero esplorare nuove opportunità di cooperazione e aumentare il valore del loro commercio bilaterale portandolo a 500 milioni di dollari. Lo ha detto il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, durante un incontro a Minsk con il primo ministro moldavo Pavel Filip. "Se la Moldova è interessata, possiamo trovare nuove vie di cooperazione. Saremo sempre ricettivi alle vostre proposte", ha detto Lukashenko citato dall'agenzia di stampa "Belta". Il presidente ha osservato che, al fine di promuovere ed incentivare in modo più efficiente i rapporti economici, i due paesi devono stabilire progetti specifici o aree di interesse comune e attuarli passo dopo passo. "Collaboriamo con la Moldova in molte aree da molti anni. Anche il nostro commercio è abbastanza consistente. Tuttavia, non c'è dubbio che dovremmo mirare all'obiettivo di 500 milioni di dollari. Siamo ben posizionati per farlo. Dovremmo anche integrare le tradizionali aree di cooperazione con nuove dimensioni", ha affermato Lukashenko. (segue) (Res)