Moldova-Bielorussia: presidente Lukashenko auspica nuove opportunità di cooperazione e aumento interscambio commerciale (2)

- Il presidente bielorusso ha poi ricordato il recente lancio delle nuove rotte aeree tra le due capitali di Minsk e Chisinau. Lukashenko si è detto "convinto" che i voli saranno "popolari" tra i cittadini di entrambi i paesi. "In particolare, quando si tratta di affari, nuovi contatti e turismo. Questa è una nuova finestra di opportunità. Sarebbe bello aggiungere più aree di cooperazione a poco a poco", ha osservato ancora Lukashenko. Il capo dello Stato ha sottolineato che la Bielorussia è aperta alla cooperazione con la Moldova in tutte le aree. "Collaboriamo non per scopi di beneficenza. Tutte le nostre attività economiche portano profitto; ne traggono beneficio sia la Bielorussia che la Moldova. I prodotti che acquistiamo da voi non vengono prodotti in Bielorussia", ha aggiunto Lukashenko citando come esempi funzionali di cooperazione quello nel settore dell'agricoltura, in particolare, con le forniture di semi di mais dalla Moldova alla Bielorussia. (Res)