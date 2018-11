Ucraina-Russia: situazione nel Mare d’Azov e Stretto di Kerch al centro dei colloqui Poroshenko-Merkel (2)

- Il dicastero degli Interni ucraino ha reso noto di stare rafforzando la propria presenza nel Mar d’Azov. Ad annunciarlo è stato ieri lo stesso ministro dell’Interno ucraino Arsen Avakov, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. Nello specifico, una divisione per ricerca e sviluppo subacquea del Servizio per le emergenze statale (Sesu) ha avviato attività nell’area di Mariupol. “La Federazione Russa, con l’occupazione della Crimea e di parte del Donbass, continua l’attacco contro la nostra sovranità, incluse le acque del Mar d’Azov. Per questo motivo stiamo aumentando la presenza di unità del Sesu nell’area”, ha spiegato Avakov, che ha rimarcato “l’importanza della sicurezza e della libertà di navigazione lungo le coste del Mar d’Azov” per Kiev. (segue) (Res)