Ucraina-Russia: situazione nel Mare d’Azov e Stretto di Kerch al centro dei colloqui Poroshenko-Merkel (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana, due unità navali ucraine sono entrate nella Zona economica esclusiva (Zee) della Russia nei pressi della penisola di Crimea, determinando l'intervento della Guardia costiera russa per scortarle fuori. Le due imbarcazioni stavano dirigendosi verso lo stretto di Kerch, oltre il limite delle 12 miglia marina dalla costa che appartiene alle acque territoriali dalla Russia. Tale limite non è stato superato, pur trovandosi nella Zee russa. L'episodio avviene mentre le attività nell'area nei pressi del Mar d'Azov sono aumentare negli ultimi tre mesi: la Russia non permette alle navi commerciali provenienti o dirette ai porti ucraini di passare liberamente attraverso lo stretto di Kerch. In questo senso il presidente ucraino Poroshenko ha incaricato il ministero della Difesa e le Forze armate di "fermare queste provocazioni da parte russa" e di cessare il blocco delle imbarcazioni dirette verso i porti ucraini nel mar d'Azov. (segue) (Res)