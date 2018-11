Ucraina-Russia: situazione nel Mare d’Azov e Stretto di Kerch al centro dei colloqui Poroshenko-Merkel (6)

- Il governo di Kiev ha annunciato l'intenzione di creare una base navale nel Mar d'Azov. "La creazione di una base navale ucraina ne Mar d'Azov metterà pressione sulla Russia e la porterà a fare concessioni, anche sulla questione di Crimea", ha dichiarato il generale ucraino Vasily Bogdan alla rivista online ucraina "Obozrevatel". Kiev, secondo l'esperto militare, è in grado di creare una tale infrastruttura sul Mar d'Azov. "L'Ucraina sarà in grado di creare una struttura adeguata sotto forma di base navale, che costituirà un serio avversario della Russia nel Mar d'Azov", ha dichiarato il generale. Secondo Bogdan, la creazione di una tale base influenzerà l'attuazione degli accordi di Minsk e costringerà la Russia a "uscire dalla Crimea". In questo caso, secondo Bogdan, gli Stati Uniti aiuteranno Kiev. "Ci sono accordi con la parte statunitense per rafforzare le nostre difese nel contesto della protezione del mare e dello spazio aereo. Ci danno già due imbarcazioni militari del tipo Island e penso che saranno di stanza nel Mar d'Azov. Non escludo altre possibilità", ha dichiarato il generale ucraino. (segue) (Res)