Ucraina-Russia: situazione nel Mare d’Azov e Stretto di Kerch al centro dei colloqui Poroshenko-Merkel (8)

- Anche il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell'Ucraina, Oleksandr Turchynov, ha presentato una proposta analoga. La situazione nel Mar d'Azov è peggiorata dopo che il peschereccio russo Nord, di proprietà di una società della Crimea, è stato fermato lo scorso marzo al largo delle coste della penisola dalla Guardia di frontiera ucraina nel Mar d'Azov per presunta violazione delle norme di attraversamento dei confini dell'Ucraina. I servizi di frontiera russi, in risposta, hanno iniziato un'intensa attività di controllo nei confronti delle navi ucraine. ( (Res)