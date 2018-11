Albania: premier Rama, entro gennaio inizio lavori per ingrandimento aeroporto di Kules

- Entro la fine del prossimo mese di gennaio saranno avviati i lavori per l'ingrandimento dell'aeroporto di Kukes, nell'Albania del nord-est, a ridosso del confine con il Kosovo: lo ha annunciato il premier albanese Edi Rama. "Entro il prossimo mese di dicembre saranno concluse le procedure per la ditta che effettuerà i lavori e nel giro di poche settimane dovrebbe poi concludersi il contratto", ha precisato Rama, spiegando che "la pista sarà prolungata di alcune centinaie di metri per poter permettere l'atterraggio di tutti i tipi di velivoli previsti dal progetto sul futuro dell'aeroporto". (segue) (Alt)