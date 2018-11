Albania: premier Rama, entro gennaio inizio lavori per ingrandimento aeroporto di Kules (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto è stato costruito alla fine degli anni '90, grazie ad un investimento di circa 12 milioni di dollari dal governo del Kuwait, ma non è stato mai utilizzato. Le autorità albanesi sperano che l'aeroporto di Kukes possa attirare le comagnie di volo low coste diversificare in questo modo il servizio aereo per i cittadini. "Siamo incoraggiati dagli studi realizzati, secondo i quali è previsto che lo scalo possa ospitare una media di 300 mila passeggeri", ha detto Rama. Attualmente in Albania, è operativo solo un aeroporto internazionale, quello Madre Teresa di Tirana, il quale ha un flusso di oltre 2,3 milioni di passeggeri all'anno. (segue) (Alt)