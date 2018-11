Commemorazione Rsi: De Corato, Sala chiude un occhio sulle illegalità dei centri sociali, ma manda le Forze dell'Ordine al Campo 10

- Mentre Sala manda le forze dell'ordine a vigilare su un campo di un cimitero, a Milano un uomo è stato rapinato di un orologio da 40mila euro e i centri sociai fanno fgeste illegali. Lo afferma Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e Assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia commentando i controlli avvenuti oggi al campo 10 del cimitero maggiore di Milano in occasione della commemorazione dei caduti della Rsi. "Qual è la vera emergenza di Milano? Furti, scippi, malviventi, centri sociali che occupano abusivamente decine di palazzi? No, per il sindaco Sala la priorità è quella di mandare decine di agenti e la forza pubblica in massa a vigilare sul campo di un cimitero, dove stamattina sono state identificate due persone mentre facevano il saluto romano", rileva l'assessore regionale. "E dopo che le manifestazioni degli scorsi anni furono ritenute pienamente rispettose della legge. Ma mentre Sala pensa solo ai cimiteri, nella sua città un uomo è stato rapinato di un orologio del valore di 40mila euro e si tengono le immancabili feste illegali (quelle sì!) dei centri sociali, che Sala fa finta di non vedere né sentire" prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia. "Sala è andato ben oltre, in termini di durezza verso chi ricorda dei soldati morti nel 1945 - conclude De Corato - di sindaci come Aldo Aniasi, socialista e capo partigiano, che mai si sognò di arrivare a tanto. Un obiettivo pienamente raggiunto da Sala, che chiude un occhio su delinquenza comune e centri sociali e con l'altro lancia la consueta fatwa in occasione dell'1 novembre e di qualche decina di ragazzi che vanno al campo 10. Atteggiamenti che si commentano da sè".(com)