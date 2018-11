Ucraina-Germania: Merkel a Kiev ribadisce impegno tedesco in diversi programmi di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania continuerà a fornire sostegno all'Ucraina, in particolare attraverso una varietà di programmi di cooperazione. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Angela Merkel in conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino, Petro Poroshenko, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. "Aumenteremo in modo significativo la quantità di denaro stanziata per la cooperazione", ha detto Merkel che ha reso noto i piani per la creazione di un centro di ricerca avanzato del valore di 2 milioni di euro. Secondo Merkel, è importante che gli scienziati abbiano l'opportunità di soggiornare e lavorare in Ucraina senza bisogno di spostarsi all'estero. Il cancelliere tedesco ha inoltre annunciato la disponibilità da parte della Germania nello stanziare ulteriori 85 milioni di euro per migliorare le prospettive di occupazione dei giovani ucraini attraverso la formazione professionale e la loro situazione abitativa. (segue) (Res)