Ucraina-Germania: Merkel a Kiev ribadisce impegno tedesco in diversi programmi di cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Merkel ha notato progressi nei negoziati sugli accordi bilaterali, in particolare su un prestito non vincolante di 500 milioni di euro, che può essere utilizzato per l'attuazione dei progetti infrastrutturali a Mariupol, Zaporizhzhia e nel porto di Odessa. Il cancelliere tedesco ha anche ricordato la cooperazione nei programmi di sviluppo visto che dal 2014, la parte tedesca ha stanziato 490 milioni di euro, compresi i bisogni degli sfollati temporanei e lo sviluppo dell'infrastruttura sociale nell'Ucraina orientale. (Res)