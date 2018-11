Energia: Iraq, esportazioni petrolio da porti meridionali a 3,469 milioni di barili nel mese di ottobre

- Le esportazioni di petrolio dai porti del sud dell’Iraq hanno raggiunto I 3,469 milioni di barili al giorno, in calo rispetto al dato di settore pari a 3,560 milioni di barili al giorno. È quanto riferito oggi dal ministero del Petrolio iracheno. Il calo è stato dovuto, secondo le autorità di Baghdad, al maltempo, che in più occasioni ha impedito alle navi di navigare, rallentando il tempo delle spedizioni. Secondo dati pubblicati nei giorni scorsi sempre dal ministero del Petrolio, l’Iraq ha incassato oltre 63 miliardi di dollari dall’esportazione di circa 950 milioni di barili di petrolio nei primi nove mesi del 2018. Il mese più prolifico per gli incassi è stato settembre, con 7,9 miliardi di dollari incassati grazie all’esportazione di 106,7 milioni di barili di petrolio a un prezzo medio di 74 dollari al barile. Il mese che ha visto la maggiore quantità di petrolio esportato è stato agosto con 111 milioni di barili e un prezzo medio di 69 dollari al barile. I dati pubblicati dal ministero iracheno riguardano solamente la provincia meridionale di Bassora e non i campi settentrionali di Kirkuk. (segue) (Irb)