Energia: Iraq, esportazioni petrolio da porti meridionali a 3,469 milioni di barili nel mese di ottobre (2)

- Lo scorso 31 ottobre, il ministro del Petrolio iracheno, Thamer al Ghadhban, ha dichiarato che l’Iraq garantirà la stabilità del mercato petrolifero in cooperazione con gli Stati membri dell’Opec, ma non solo. Parlando durante la cerimonia di cambio al vertice del dicastero con il suo predecessore, Jabbar al Luaibi, al Ghadhban ha dichiarato: “Il ministero lavorerà per sviluppare le relazioni internazionali, in particolare nell’ambito dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec)”, ha affermato il neo ministro, annunciando che “sosterrà il lavoro della compagnie petrolifere internazionali”. Inoltre, il ministero del Petrolio presterà attenzione ai problemi della provincia meridionale di Bassora, teatro proteste nei mesi scorsi, per risolverli. Da parte sua, l'ex titolare del dicastero Al Luaibi ha dichiarato che "il ministero del Petrolio è riuscito a raggiungere un aumento del 40 per cento della quantità di gas associato”, con un piano di sviluppo all'orizzonte del 2020 che prevede la riduzione completa della combustione di gas associato durante l’estrazione del petrolio. Infine, Al Luaibi ha ricordato che "il ministero del Petrolio ha raggiunto grandi risultati negli ultimi due anni, come l'aumento della produzione a oltre 550 mila barili al giorno", e lo sviluppo del settore del gas nei campi di Mansouriyeh. (Irb)