Trasporto aereo: Polonia, concluso definitivamente sciopero personale compagnia di bandiera Lot

- Il vettore aereo nazionale polacco Lot ha raggiunto un accordo che ha portato alla definitiva fine dello sciopero del personale in atto. In tal modo, la compagnia pone fine a proteste durate settimane. Lo riferisce il sito dell'emittente radiofonica pubblica "Polskie Radio". Il nuovo accordo stabilisce che gli scioperanti non saranno ritenuti finanziariamente responsabili delle perdite subite dalla società. Inoltre, i sindacati parteciperanno maggiormente alla decisione delle regole con cui vengono definiti i salari del personale. Lot ha comunicato nella giornata di lunedì 29 ottobre che lo sciopero indetto dal personale di volo la scorsa settimana era stato sospeso. La scelta era maturata dopo che i colloqui tra dirigenza e sindacati avevano portato alla riassunzione di due sindacalisti: Monika Zelazik, capo di un'Unione sindacale che rappresenta il personale di bordo della compagnia aerea, e Adam Rzeszot, il leader del sindacato dei piloti. Oltre a loro, sono stati riassunti 66 dipendenti che erano stati licenziati per la partecipazione ad altre proteste. (segue) (Res)