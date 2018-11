Trasporto aereo: Polonia, concluso definitivamente sciopero personale compagnia di bandiera Lot (2)

- A causa dello sciopero, durato nove giorni, la settimana scorsa Lot è stata costretta a cancellare un elevato numero di voli. Piloti e personale di bordo hanno manifestato contro le modifiche ai contratti di lavoro. Lot, che ha circa 3 mila impiegati, lunedì scorso ha dichiarato la manifestazione "illegale" e ha licenziato tutti coloro che hanno partecipato allo sciopero. Dopo quasi dieci giorni di "braccio di ferro", la compagnia di bandiera ha diramato una nota congiunta con le associazioni sindacali in cui propone il reintegro dei 67 manifestanti e del rappresentante sindacale, oltre che la fine dello sciopero entro domani pomeriggio. I rappresentanti sindacali sostengono che la decisione della compagnia di licenziare i lavoratori e imporre contratti di lavoro autonomo sul personale infrange le leggi di settore in vigore in Polonia. (Res)