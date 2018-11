Emanuela Orlandi: Dario Argento, se ossa sue si potrebbe girare grande film

- “Il ritrovamento delle ossa di due persone nella Nunziatura apostolica è la cosa più interessante di questi giorni. Secondo alcuni potrebbero essere della Orlandi e della Gregori”. A parlare è il regista Dario Argento, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Le piacerebbe fare un film sulla vicenda Orlandi? “Sarebbe interessante ma bisognerebbe vedere come finirò, non ci sono tutte queste probabilità che le ossa di siano di queste due ragazze. Se lo fossero, sarebbe un gran film”. Cosa significherebbe se queste ossa fossero davvero loro? “Che c'è qualcosa che non va in Vaticano”. (Rer)