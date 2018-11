Energia: ministero Economia slovacco ridefinisce responsabilità nel settore nucleare

- Il regime di competenza delle responsabilità nel campo dell'energia nucleare slovacca sarà modificato. È quanto emerge dalla nuova legge sul Fondo nucleare nazionale (Njf) proposta dal ministero dell'Economia e ratificata dal presidente slovacco Andrej Kiska. Come riferisce l'agenzia di stampa "Tasr", la legge entrerà in vigore il primo gennaio 2019. Il ministero ha affermato che la legge modifica l'attuale regime di distribuzione delle responsabilità nel campo dell'energia nucleare. In particolare, sarà ampliato l'elenco delle attività che ricadono sotto la responsabilità dello Stato, in particolare per quanto concerne lo smantellamento degli impianti nucleari e di stoccaggio a lungo termine del combustibile nucleare esaurito. (segue) (Slb)