Energia: ministero Economia slovacco ridefinisce responsabilità nel settore nucleare (2)

- Al di là dell'attuale legislazione sono definiti i requisiti di qualifica minimi per gli ispettori capo delle centrali, sono inoltre inseriti nuovi criteri per evitare conflitti di interesse. La nuova legge introduce un nuovo metodo di calcolo e determinazione dell'importo dei sussidi e dei contributi obbligatori al Njf. Dato che un produttore di energia non sarà più responsabile per lo smantellamento e la conservazione a lungo termine, non avrà diritto ad alcun sussidio per tali scopi. L'assegnazione di sussidi di altro tipo, infine, ricadrà sotto l'esclusiva competenza dello Stato. (Slb)