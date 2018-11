Atm: Bedori (M5S), inaccettabile l'immobilismo dell'amministrazione milanese

- L’immobilismo dell’amministrazione, che ha sempre teso a sminuire il fenomeno, ritenendolo limitato se non risolto, pare sempre più inaccettabile. Lo afferma la capogruppo del Movimento 5 stelle al Comune di Milano, Patrizia Bedori commentando le nuove truffe sulla vendita di abbonamenti Atm clonati. "Oggi apprendiamo che Atm ha presentato un nuovo esposto in Procura avendo scoperto ulteriori, prevedibili, truffe perpetrate a suo danno in riferimento alla stampa e alla vendita in nero dei titoli di viaggio", afferma Bedori in una nota diffusa oggi. "Lo avevamo puntualmente previsto - prosegue Bedori - tanto da essere intervenuti sul punto sino alla settimana scorsa e tanto da esserci sostituiti alla Giunta presentando una mozione per chiedere maggiori controlli e procedure stringenti per la stampa dei titoli di viaggio. Auguriamoci che adesso il Consiglio la calendarizzi e la approvi". "Invece di pensare ad aumentare il costo del biglietto scaricando le inefficienze della loro amministrazione sui cittadini - conclude l'esponente 5 stelle - sarebbe ora che il Sindaco e la Giunta inizino a contrastare le attività criminose che drenano preziose risorse al Comune". (com)