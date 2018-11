Balcani: cancelliere austriaco Kurz settimana prossima a Belgrado e Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto in apertura della Conferenza economica Montenegro 2018, organizzata a Budua (Budva) lo scorso 25 ottobre dalla Camera di commercio di Podgorica, Kurz ha sottolineato come l'Unione europea non sarà completa prima dell'adesione di tutti i paesi dei Balcani occidentali. Kurz ah affermato che "l'integrazione funziona soltanto in presenza della cooperazione politica ed economica". L'Ue, secondo il cancelliere di Vienna, "ha una chiara visione di pace e di benessere nell'intero continente e la stabilità e la sicurezza a lungo termine per la regione e per l'unione possono essere garantite soltanto quando la regione farà parte dell'Ue". (segue) (Seb)