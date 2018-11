Balcani: cancelliere austriaco Kurz settimana prossima a Belgrado e Pristina (3)

- "Non si tratta di sogni - ha proseguito Kurz - ma di un percorso all'interno del quale siamo già sulla buona strada". La crisi dei migranti "ha dimostrato che la regione ha un'importanza decisiva per l'intera Ue", motivo per cui "è interesse dell'unione vedere aderire tutti i paesi balcanici". Kurz ha evidenziato che "siamo entrati in una nuova fase dinamica di allargamento e la prospettiva dei Balcani occidentali non è mai stata migliore". In particolare, "il Montenegro e la Serbia hanno conseguito progressi importanti". Kurz ha ribadito che "anche gli altri paesi della regione sono sulla buona strada, anche se entrambe le parti nelle trattative devono dare un proprio contributo". In questo contesto, ha ricordato il cancelliere austriaco, "decisive saranno le riforme attuate da ogni singolo paese". (segue) (Seb)