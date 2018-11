Balcani: cancelliere austriaco Kurz settimana prossima a Belgrado e Pristina (5)

- Djukanovic ha affermato che "per conseguire questo obiettivo avremo bisogno di un sostegno continuato e irrevocabile dell'Ue". Il capo dello stato di Podgorica ha ricordato che "le elezioni europee sono state fissate per il maggio dell'anno prossimo e i risultati delle consultazioni potrebbero modificare l'Ue nella propria sostanza". Djukanovic ha affermato che "in caso di una vittoria di partiti populisti potremmo assistere alla fine dell'Europa che conosciamo, il che vale anche per la politica di allargamento". Tutto questo "comporterà l'offuscamento della visione europea e renderà incerta la prospettiva europea dei nostri paesi". (segue) (Seb)