Balcani: cancelliere austriaco Kurz settimana prossima a Belgrado e Pristina (7)

- Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha ribadito nel corso della stessa conferenza che "Pristina non ha pretese territoriali sul Montenegro" e che i due paesi "sono riusciti a trovare una buona formula per risolvere la questione della demarcazione dei confini". Haradinaj è stato precedentemente interpellato dall'emittente "A1" sulla presenza di bandiere della cosiddetta Grande Albania in centro di Pristina e sul fatto che tale visione comprende anche il territorio del Montenegro. Haradinaj ha risposto affermando di "non volere commentare fatti di questo tipo, dato che sono stato nominato per difendere il Kosovo indipendente, senza nessuna responsabilità per mappe, visioni e idee". Parlando della trasformazione delle Foze armate del Kosovo in un esercito di 5.000 soldati, Haradinaj ha detto che "nessuno ha motivo di avere paura". (Seb)