Romania: presidente Iohannis, da fine maggio 2019 non ci saranno più restrizioni sul mercato del lavoro svizzero

- Dalla fine di maggio 2019 non ci saranno più restrizioni per i cittadini romeni sul mercato del lavoro svizzero. Lo ha annunciato oggi il presidente della Romania, Klaus Iohannis, alla fine di un incontro con il presidente della Confederazione Svizzera, Alain Berset, che sta effettuando una visita ufficiale a Bucarest. "Naturalmente, questo problema mi interessa molto e ho voluto sapere anche il parere del mio omologo svizzero, più esattamente ho voluto sapere un po' più in profondità la motivazione della Svizzera sul ripensamento della decisione presa in precedenza e ho voluto sapere come viene vista realmente la comunità rumena in Svizzera. La conclusione, posso dirvi, è molto buona e molto positiva. Pertanto, dalla fine di maggio 2019 non ci saranno più restrizioni", ha detto Iohannis in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo svizzero, Alain Berset. (segue) (Rob)