Romania: presidente Iohannis, da fine maggio 2019 non ci saranno più restrizioni sul mercato del lavoro svizzero (2)

- Nel mese di aprile di quest'anno, il Consiglio federale ha deciso di estendere la clausola di salvaguardia applicabili ai cittadini romeni e bulgari, contenute nel protocollo II dell'accordo Ue- Svizzera sulla libera circolazione delle persone. "Questa misura - aveva riferito allora il ministero degli Esteri- è valida per un anno fino al 31 maggio 2019, e non verrà più rinnovato, e si propone di rilasciare nuovi permessi di soggiorno di tipo 'B' (durata del soggiorno compreso tra uno e i 5 anni)". La misura non limita l'emissione di permessi di tipo 'L' (di durata inferiore ad un anno) né l'estensione di licenze di tipo 'B' già rilasciate. (Rob)