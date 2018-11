Solidarietà: migliaia a San Pietro per la Corsa dei Santi

- All'insegna della solidarietà per aiutare le missioni Don Bosco nel mondo, si è svolta oggi l’undicesima edizione della “Corsa dei Santi”, un appuntamento immancabile per i runners che, come sempre, sono arrivati da ogni parte d’Italia per misurarsi con una delle più classiche prove autunnali. Nonostante il violento acquazzone abbattutosi sulla Capitale, in migliaia hanno parte alla tradizionale manifestazione, suddivisi in gara tra la 10 chilometri ufficiale e la non competitiva di 3 chilometri. La competizione de “la Corsa dei Santi, sponsored by Melinda e Teva”, si è riproposta sul tradizionale percorso che si snoda nel cuore della città con partenza e arrivo in Piazza Pio XII, a ridosso di Piazza San Pietro: un serpentone umano che ha invaso e colorato le strade di Roma bagnate dalla pioggia battente. La manifestazione, che intende dare un rilievo di festa popolare alla celebrazione di Ognissanti, è promossa da Missioni Don Bosco ed è organizzata dalla Asd Corsa dei Santi sotto il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la vita, della Regione Lazio, Roma Capitale, dell’Ufficio Nazionale per lo Sport e il Tempo libero della Dei, di Mediafriends, del Coni e della Fidal. Oltre allo sport, essa ha a cuore, in omaggio alla sua natura più profonda, un aspetto solidale che quest’anno punta la sua attenzione al progetto “Mai più schiave”. Il progetto è rivolto al Ghana dove i Salesiani di Accra lavorano per dare risposta al bisogno di offrire accoglienza ai bambini/e intercettati dalla polizia e sottratti al traffico e allo sfruttamento. I Salesiani hanno aperto ad Ashaiman un centro (Cpc – Child Protection Centre) nel 2014. (segue) (xcol2)