Solidarietà: migliaia a San Pietro per la Corsa dei Santi (2)

- Qui vengono accolti bambini e bambine tra i 6 e i 17 anni ai quali viene data la possibilità di seguire un percorso di riabilitazione e quando possibile il reinserimento in famiglia e nella società lavorativa. Il progetto si può sostenere inviando delle donazioni tramite sms da cellulare o chiamata da telefono fisso al numero 45530 dal 29 Ottobre al 3 Novembre 2018. A richiamare l’attenzione su questi temi, al via in Piazza Pio XII, anche un ricco gruppo di atleti di spicco, ingaggiati dagli organizzatori per far diventare la Corsa dei Santi una 10 chilometri Iaaf Bronze Label, riconoscimento assegnato dall’organismo internazionale a poche gare nel mondo sulla distanza. In campo maschile in gara i keniani Andrew Mang’ata, Hosea Kimeli, Joash Koech, i ruandesi Jean Marie Myasiro e John Hazkimania, e gli italiani Biniyam Senibeta Adugna, Simone Colombini, Fabiano Carozza, Daniele D’onofrio, Manuel Cominotto e Matteo Barba. In campo femminile, invece, le keniane Lenah Jerotich, Ivyne Jeruto Lagat e Vivian Jerop Kemboi, la ruandese Clementine Mukandanga, l’ucraina Sofiia Yaremchuke le italiane Fatna Maraoui, Eleonora Bazzoni e Antonella Faiola. Atleti che, alla partenza, hanno ricevuto il saluto della madrina d’eccezione, Fiona May, l’ex azzurra di salto in lungo. Al termine dell’Angelus anche Papa Francesco ha rivolto “un saluto speciale” ai partecipanti alla Corsa dei Santi, per vivere in una dimensione di festa popolare la ricorrenza di Tutti i Santi. “Grazie – ha detto il Pontefice - per la vostra bella iniziativa e per la vostra presenza”. (xcol2)