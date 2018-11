Ama: De Priamo (Fd'I), Raggi e Lemmetti vogliono portare azienda al fallimento

- "Grillini esageratamente irresponsabili continuano a tirare la corda sulla vicenda Ama lasciandola ancora senza Bilancio, mettendo così a rischio le attività, i servizi e gli stipendi dei lavoratori. La fumata nera dell'assemblea dei soci conferma lo scontro, tutto interno ai 5 Stelle, tra l'assessore Lemmetti e la sindaca Raggi che abbandonano la municipalizzata capitolina verso l'ipotesi del fallimento. Dopo l'Atac vogliono affossare anche l'Ama, nel frattempo in tutti i quadranti della città la raccolta non cammina, i rifiuti si accumulano e il degrado avanza grazie all'inadeguatezza della giunta grillina". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo di Fd'I in Campidoglio. (com)