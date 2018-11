Ostia: Casapound, domani raccolta firme per sgombero "Vittorio Emanuele"

- CasaPound Italia annuncia che farà partire nel X Municipio una raccolta firme per richiedere "lo sgombero immediato della Vittorio Emanuele, da anni occupato da immigrati clandestini". La cittadinanza è pertanto invitata ai banchetti allestiti venerdì 2 novembre in via delle Baleniere a Ostia alle ore 10-13 e 16-19. "Vogliamo portare la rabbia e l'esasperazione dei cittadini del litorale romano direttamente alla giunta municipale", dichiara in una nota Luca Marsella, consigliere di CasaPound al X Municipio."Giovedì si terrà il consiglio straordinario, a cui abbiamo invitato sia il sindaco Virginia Raggi che il ministro dell'Interno Matteo Salvini", prosegue Marsella: "È arrivato il momento, non più rinviabile, di sradicare questa sacca di illegalità e degrado. I cittadini sono ormai stufi di questa amministrazione fallimentare a 5 Stelle e CasaPound - conclude Marsella - è pronta come sempre a difendere i sacrosanti diritti del nostro popolo". (Com)