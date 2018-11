Pro Vita: Baglio-Piccolo-Tempesta, Raggi faccia rimuovere manifesti

- "Ancora una volta qualcuno pensa di far tornare il Paese nel Medioevo, forti della cieca complicità del governo gialloverde. La scienza negli anni ha reso possibili per molte persone avere dei figli, la legge accompagna queste possibilità tutelando i più deboli. L'allargamento dei diritti è l'unico modo per tutelare tutti e rendere quei diritti universali e non elitari. E di nuovo dobbiamo chiedere alla Raggi di rispettare i regolamenti comunali e soprattutto la dignità delle persone. La Sindaca faccia rimuovere immediatamente quel manifesto e faccia in modo che gli uffici controllino se quanto viene affisso a Roma leda la dignità delle persone, insomma governi la città o vada a casa". Così in una nota le consigliere capitoline Valeria Baglio, Ilaria Piccolo e Giulia Tempesta.(Com)