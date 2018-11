Frosinone: Buschini (Pd), uniti si vince, buon lavoro a Pompeo

- "Uniti si vince. Lo abbiamo dimostrato con la riconferma di Antonio Pompeo a Presidente della Provincia di Frosinone, rieletto con il voto di oltre il 60 per centro degli amministratori locali. Il Partito Democratico si dimostra in salute nella nostra Provincia, coeso, aperto e inclusivo per un centro sinistra largo, che ha messo in campo le energie migliori per proseguire il buon governo in Provincia. Lo ritengo un grande segnale per il Pd, anche a livello nazionale perché cambiando e aprendoci all'esterno dimostriamo di poter vincere. Antonio in questi quattro anni ha operato nel migliore dei modi, fornendo risposte al territorio e dando centralità all'Ente su tematiche importanti. La rielezione è il giusto premio per proseguire nelle sfide e per continuare la filiera con gli enti locali e la Regione Lazio costruendo progetti lungimiranti per Frosinone e per tutti i 91 comuni della provincia. Il mio grazie particolare a tutti gli amministratori che hanno sostenuto la nostra proposta, a Francesco De Angelis per il lavoro di unione svolto e i miei migliori auguri di buon lavoro al Presidente Pompeo". Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd Lazio Mauro Buschini (Com)