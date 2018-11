Forza Italia: Bordoni, a Bucarest per collaborazione con Pmp

- "Oggi sono a Bucarest come rappresentante del Coordinamento romano di Forza Italia per stipulare un accordo quadro di collaborazione con il Partito Partidul Miscarea Populara (Pmp) e il suo presidente Eugen Tomac e con il responsabile romano Dorin Constantin Coman presso il Parlamento della Romania. Visti i rapporti di amicizia e reciproco rispetto tra i nostri Paesi, questo accordo sancisce una stretta e sana collaborazione tra i due partiti, quello di Forza Italia e il PMP appunto, con lo scopo di coinvolgere attivamente la comunità romena che si è integrata nella nostra realtà territoriale - che conta all'incirca 100 mila persone a Roma e un milione in tutta Italia - sia a livello organizzativo che -soprattutto- politico anche in vista delle prossime sfide elettorali. Infatti candideremo in ogni municipio di Roma un rappresentante della comunità. Sono onorato e orgoglioso di iniziare questa cooperazione politica soprattutto nell'ottica di rilancio delle attività territoriali di Forza Italia". Lo dichiara in una nota Davide Bordoni coordinatore romano e capogruppo di FI in Campidoglio. (Com)