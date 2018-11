Frosinone: Astorre (Pd), congratulazioni a Pompeo

- "Desidero esprimere ad Antonio Pompeo le congratulazioni per il risultato ottenuto alle elezioni provinciali di ieri che lo hanno confermato alla guida dell'ente di Frosinone". Lo scrive in una nota il senatore del Partito democratico, Bruno Astorre."I voti che lo hanno confermato alla presidenza della Provincia di Frosinone andando oltre il compatto schieramento di centrosinistra, sono la riprova che il suo lavoro di questi anni è stato teso verso il buon governo del territorio e il proficuo rapporto con i sindaci e i rappresentanti eletti dai cittadini, al di là - conclude - dei colori politici". (Com)