Frosinone: De Angelis, vittoria Pompeo frutto grande lavoro squadra

- "Una splendida vittoria e una bella giornata per il Pd". Così Francesco De Angelis, leader di Pensare democratico, nel commentare la conferma di Antonio Pompeo alla guida della Provincia di Frosinone."Dopo questo voto – aggiunge – chi pensava che il Pd fosse finito dovrà ricredersi. Il Partito democratico c’è, è forte, è ben radicato sul territorio e vince. Il successo ottenuto è il risultato dell’ottimo lavoro svolto da Antonio in questi quattro anni alla guida dell’ente. Insieme alla sua squadra ha dato prova di buon governo e sana amministrazione. Ma la sua affermazione è anche frutto del grande lavoro politico svolto dal partito in questi mesi. Dopo anni di divisioni e di sconfitte ci siamo presentati uniti e siamo stati un punto di riferimento importante per la costruzione di un’alleanza larga, che si è aperta alle forze del civismo e ha saputo andare oltre i confini e l’orizzonte del centrosinistra. Siamo stati uniti e non abbiamo sbagliato nulla. Ora – conclude De Angelis – su questa strada bisogna andare avanti e lavorare per tenere sempre più unito e forte il Pd e il suo gruppo dirigente. Da questo risultato parte la nostra rivincita. Il voto è un segnale di fiducia che dice che possiamo e dobbiamo farcela. A questo obiettivo io continuerò a dare tutto il mio contributo perché insieme siamo più forti, più credibili e torniamo a vincere". (Rer)