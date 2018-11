Kenya: la Cina non è nostro unico finanziatore

- Il presidente del Kenya Uhuru Kenyatta ha detto che il paese ha un mix di finanziatori multilaterali - la Banca mondiale e la Banca per lo Sviluppo africana - e finanziatori bilaterali come il Giappone, la Cina, la Francia. "Tutti partecipano e lavorano con noi per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi", ha detto Kenyatta in un'intervista rilasciata alla Cnn. Rispondendo ad una domanda sul fatto che il presidente fosse preoccupato per l'elevato apporto economico proveniente dalla Cina, Kenyatta ha affermato che non vi è alcuna differenza tra la Cina e gli altri finanziatori in termini di debito. Kenyatta ha sottolineato che "il Giappone è il più grande finanziatore nel campo degli sviluppi portuali: oggi il porto di Mombasa non esisterebbe senza il supporto del Giappone. Quando parliamo di elettricità non saremmo dove siamo senza il supporto della Francia, quindi perché ci concentriamo solo su uno creditore?". Sulla questione che la Cina possa usare il debito per influenzare i paesi africani, Kenyatta ha risposto: "Siamo disposti a collaborare con tutti i paesi che aiutano a realizzare i piani in agenda: per lo sviluppo sociale e dell'economia del paese". (Cip)