Romania-Svizzera: presidente Iohannis incoraggia investimenti nel paese e sviluppo cooperazione

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, al termine dell’incontro odierno con l’omologo svizzero, Alain Berset che sta effettuando una visita ufficiale a Bucarest, ha rilevato la necessità di un migliore sfruttamento del potenziale esistente nelle relazioni bilaterali tra i due paesi. "Per quanto riguarda le relazioni bilaterali, abbiamo apprezzato le loro dinamiche e profondità, rilevando anche la necessità di un migliore sfruttamento del potenziale esistente. In questo contesto, abbiamo identificato diverse direzioni prioritarie di sviluppo e cooperazione in settori come la cultura, l'istruzione, la ricerca e l'innovazione. Ho sfruttato questa opportunità per incoraggiare gli investimenti svizzeri in Romania. Attualmente, la Svizzera si colloca all'11mo posto tra gli investitori stranieri in Romania", ha spiegato Iohannis in conferenza stampa congiunta con Berset. (segue) (Rob)