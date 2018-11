Romania-Svizzera: presidente Iohannis incoraggia investimenti nel paese e sviluppo cooperazione (2)

- Iohannis ha poi sottolineato la necessità di aumentare gli scambi commerciali, dimostrando che questi sono già ad un buon livello, ovvero oltre gli 850 milioni di euro. "Anche qui abbiamo un importante potenziale di crescita", ha detto il capo dello Stato osservando che un altro importante argomento di discussione è stata la comunità romena in Svizzera. "Circa 30 mila rumeni vivono in Svizzera, per lo più persone altamente qualificate, molto ben preparate, altamente integrate, e penso che possiamo dire che contribuiscono allo sviluppo dell'economia e della società svizzera", ha aggiunto Iohannis. Il presidente romeno ha poi apprezzato il contributo finanziario della Svizzera ai programmi di coesione dell'Ue, aggiungendo che fino ad oggi 180 milioni di franchi sono stati indirizzati in Romania per progetti sulla sicurezza delle frontiere, capacità di gestione locale e regionale, modernizzazione della magistratura, ambiente, infrastrutture, promozione del settore privato, compresa l'esportazione, nonché lo sviluppo sociale e delle risorse umane. (segue) (Rob)