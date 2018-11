Romania-Svizzera: presidente Iohannis incoraggia investimenti nel paese e sviluppo cooperazione (3)

- Le discussioni si sono incentrate anche sulla futura presidenza romena del Consiglio dell'Ue, ha ricordato Iohannis, ma anche sul processo di allargamento dell'Unione. "La Romania seguirà, senza dubbio, attivamente le trattative su un accordo quadro istituzionale tra l'Ue e la Svizzera e sicuramente per noi è importante il nuovo contributo finanziario svizzero ai fondi di coesione dell'Ue. Ho sottolineato l'attenzione che attribuiamo al rafforzamento del ruolo dell'Ue nell'architettura multilaterale globale, ma anche della la cooperazione regionale, abbiamo toccato temi come i Balcani occidentali e il vicinato orientale e questioni legate alla regione del Mar Nero. Ho detto che la Romania resterà fermamente impegnata a far progredire il processo di allargamento, che contribuirà alla stabilità, alla prosperità e alla sicurezza dell'Unione europea e dell'Europa, nel senso più ampio, che comprende ovviamente la Svizzera", ha concluso Iohannis. (Rob)