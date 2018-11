Maltempo: alberi in carreggiata, chiusa via del Quadraro

- Luce Verde Roma segnala alberi in carreggiata in via del Quadraro, fra via Appia Nuova e via Selinunte. La strada è stata chiusa al traffico. In mattinata stessa situazione in via Fregene, fra via Appia Nuova e via Ardea. Anche qui strada chiusa al traffico. (Rer)