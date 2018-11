Cucchi: Ilaria Cucchi, nessuno lo aveva abbandonato, ho denunciato hater sciacalli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo che la libertà di espressione e quella della libera manifestazione del pensiero rappresentino cardini di uno Stato di diritto. Il dissenso rispetto a fatti, vicende, sentimenti trova ogni sua giusta dimensione nella continenza verbale e ideologica. Quando però esso travalica tali limiti e invade la sfera personale, quella familiare, quella intima della persona e dei suoi cari allora si evolve in squadrismo, mafia, rappresaglia, vandalizzando la democrazia e ogni libertà costituzionalmente garantita. Nella mia vicenda personale ho dovuto convivere a lungo col terrore, col lutto, con la sospensione prolungata dei diritti elementari della persona. Mi sono ripromessa di consegnare ai miei figli un paese migliore, dove reclamare un diritto non esponga a forme di giustizia sommaria, ad insulti, umiliazioni, minacce, violenze, forme di garrota ideologica, a manipolazioni e travisamenti della realtà". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Ilaria Cucchi."Mio fratello non è mai stato abbandonato ed ha lavorato fino al giorno del suo arresto con me e mio padre come decine di testimoni hanno raccontato ai magistrati - spiega Ilaria Cucchi - Vedevamo Stefano tutti i giorni io, mio padre, mia madre ed i miei figli. Lo abbiamo anche aiutato ad acquistare a rate un’Alfa Romeo Mito che purtroppo ci è stata consegnata solo dopo la sua morte. Pochi giorni prima del suo arresto vi sono state alcune feste di compleanno nella nostra famiglia alle quali tutte lui ha partecipato. Come previsto dal suo programma di recupero i miei genitori gli avevano preso anche una casa a Morena ove gradualmente recuperasse la sua indipendenza. Anche nei momenti più bui mia madre non ha mai pronunciato quelle orrende parole che le vengono attribuite da imputati o testimoni che presto verranno indagati anche loro. Mio fratello è stato arrestato in perfette condizioni fisiche, come certificato dalle cartelle cliniche e da numerosi testimoni. Era solo molto magro. E a quel qualcuno che si affanna a dire che era anoressico io chiedo: la miglior cura è pestarlo in modo selvaggio provocandogli una commozione celebrale e due fratture alla colonna vertebrale? Sicuramente con un anoressico è più facile. Quando accettammo il risarcimento da parte dell’assicurazione dei medici, che ha comportato di fatto un’assunzione di responsabilità, abbiamo imposto che espressamente fosse esclusa la responsabilità di coloro che lo avevano pestato e quindi ciò significa che non smetteremo mai di combattere, anche usando quei soldi, per vedere condannati gli autori di quelle brutalità e tutti coloro che li hanno coperti depistando in questi anni. La vita di Stefano Cucchi non è in vendita. Per qualcuno avremmo dovuto tenerci i soldi e stare zitti ma noi questo non lo faremo mai". (segue) (Rer)