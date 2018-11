Cucchi: Ilaria Cucchi, nessuno lo aveva abbandonato, ho denunciato hater sciacalli (2)

- "Evidentemente chi scrive così pensa che il proprio figlio, il proprio fratello o il proprio genitore abbiano un prezzo che si possa incassare per il sacrificio della sua vita. Noi non siamo così - conclude Ilaria Cucchi - Quando ti hanno ucciso un caro nessuno te lo potrà mai restituire e l’unica forma riparatoria è il carcere per i responsabili e l’obbligo al pagamento dei danni. I miei genitori stanno attraversando un periodo molto difficile, reso ancor più doloroso da questi hater sciacalli. Ho presentato ieri presso un ufficio di polizia le prime denunce contro di loro, ovvero contro soggetti che attraverso social e non solo, si sono resi e si rendono ancora protagonisti di minacce, insulti, calunnie nei confronti miei e della mia famiglia. Su questa via proseguirò’ quotidianamente a tutela dei miei cari, instancabilmente. Io ho paura. La paura è un sentimento che mi accompagna da tanto tempo . Ho paura degli stupidi, degli ignoranti, dei violenti, dei vigliacchi, dei mitomani, dei fascisti. Ma continuerò a girare a testa alta, armata delle mie idee, della mia storia, della mia dignità. E a difenderla fino all’ultimo respiro. Piaccia o meno". (Rer)