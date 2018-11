Bosnia: presidente uscente Repubblica Srpska Dodik, formare senza indugi le nuove maggioranze (4)

- La Bosnia, a detta di Izetbegovic, "ha bisogno di una coalizione larga basata su un programma ben definito e composta dai partiti vincitori delle elezioni, al fine di rispettare la volontà degli elettori". L'Sda, ha precisato Izetbegovic, "è il risultato della volontà del popolo che ha difeso questo paese, dei patrioti e del popolo bosniaco musulmano". Izetbegovic ha affermato che il suo partito "è uno schieramento che rappresenta da sempre il motore delle riforme, che non ha mai causato nessun problema: escluderlo, sarebbe molto rischioso". Izetbegovic ha in questo modo commentato le trattative avviate dai partiti del centrosinistra per formare il governo del cantone di Sarajevo, dove l'Sda è uscita come vincitore relativo, avendo ottenuto il 25 per cento dei seggi nell'assemblea cantonale. (segue) (Bos)