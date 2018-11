Bosnia: presidente uscente Repubblica Srpska Dodik, formare senza indugi le nuove maggioranze (5)

- Sui recenti annunci di blocchi del processo di formazione della maggioranza in Bosnia Erzegovina, in base ai risultati delle elezioni, il relatore per la Bosnia del Parlamento europeo, Cristian Dan Preda, ha detto il 17 ottobre che rappresentano "un messaggio sbagliato verso i cittadini del paese e verso l'Ue". Preda ha detto che "la campagna elettorale ha fatto rivivere le spaccature e la retorica nazionalista senza avere al contempo portato a proposte concrete per l'attuazione delle riforme in Bosnia". Tale situazione "ha indirizzato gli elettori a un certo tipo di voto". La formazione delle maggioranze ai vari livelli di potere in Bosnia, secondo Preda, "rappresenterà una sfida, non soltanto a causa della situazione irrisolta sul piano legale per quanto riguarda la formazione della Camera dei popoli della Federazione della Bosnia ed Erzegovina, l'entità musulmana e croata della Bosnia, ma anche a causa delle dichiarazioni di alcuni politici, che hanno già condizionato la formazione della maggioranza con alcune richieste politiche". (segue) (Bos)